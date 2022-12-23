Soğuğu yarın karın kendi pazar günü gelecek! 28 il listede lapa lapa yağacak

Meteorolojiden beklenen haber geldi, kar yağışını heyecanla bekleyenlerin yüzü gülecek. 5 günlük haritalı hava durumu raporuna bakıldığın özellikle pazar günü kar kendini iyice hissettirecek. 28 ilde yoğun kar yağışı görülecek. İstanbul'da beklenen kar yağışı için henüz bir tarih yok. Ocak ayının ilk haftalarında İstanbullu da beyaz örtüyü görebilir. İşte haritalı 5 günlük hava durumu raporu.