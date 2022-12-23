Soğuğu yarın karın kendi pazar günü gelecek! 28 il listede lapa lapa yağacak
Ve beklenen kar yağışı için geri sayım başladı. Meteoroloji tarih verdi ve uyardı aman pazar gününe dikkat çünkü 28 ilde birden kar yağışı görülecek. Özellikle yurdun iç kesimlerinde Çorum, kırşehir, Kastamonu, Kayseri ve nevşehir'de kar yağışı yoğun olacak. İstanbul'da ise resmen kar havası esecek. İşte 5 günlük haritalı hava durumu tahmini
Meteorolojiden beklenen haber geldi, kar yağışını heyecanla bekleyenlerin yüzü gülecek. 5 günlük haritalı hava durumu raporuna bakıldığın özellikle pazar günü kar kendini iyice hissettirecek. 28 ilde yoğun kar yağışı görülecek. İstanbul'da beklenen kar yağışı için henüz bir tarih yok. Ocak ayının ilk haftalarında İstanbullu da beyaz örtüyü görebilir. İşte haritalı 5 günlük hava durumu raporu.
Meteoroloji 23 Aralık hava durumu raporunu yayımladı.Buna göre, yurt genelinde yağış beklenmiyor. Genellikle parçalı bulutlu, batı ve güney kesimlerin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde sis ve pus hadisesi bekleniyor.
Meteoroloji'nin haftalık yayımlanan hava durumu raporuna göre; İç Anadolu'da hava, pazar gününe kadar açık olacak. Pazar günü ise yurdun batı kesiminde yağış, iç kesimlerinde ise kar yağışı bekleniyor.
Pazar günü, tam 22 ilde kar yağışı bekleniyor
Bu iller arasında Ankara, Eskişehir, Bolu, Kırşehir, Karabük, Kastamonu, Çankırı, Kırıkkale, Çorum, Amasya, Tokat, Sivas, Yozgat, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Kayseri, Malatya, Tunceli, Erzincan, Bayburt ve Gümüşhane bulunuyor.