Şoför bulamayınca direksiyona kendisi geçti, erkeklere taş çıkartıyor

Görenlerin bir yandan hayret diğer yandan da taktir ettiğini dile getiren Bakır, “Anne olduğum için çocuklara daha merhamet yaklaşıyor, daha çok dikkat ediyorum’ dedi. Depremde kendi çocuğunu okuldan almak yerine öğrencilerini aldığını aktaran Bakır, kadının isterse her şeyi yapabileceğini ifade etti.