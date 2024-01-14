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Şoför bulamayınca direksiyona kendisi geçti, erkeklere taş çıkartıyor

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
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Şoför bulamayınca direksiyona kendisi geçti, erkeklere taş çıkartıyor

ELAZIĞ'da servis şoförlüğü yapan eşinin başka bir işe girmesinin ardından şoför bulamayan 2 çocuk annesi Sevil Bakır, direksiyon başına geçti. Çocukları bir anne şefkatiyle okullarına ulaştıran Bakır, 4 yıldır görevini başarı ile sürdürüyor.

Şoför bulamayınca direksiyona kendisi geçti, erkeklere taş çıkartıyor

Elazığ’da yaşayan 2 çocuk annesi Sevil Bakır (41), eşinin servisinde uzun yıllar rehberlik yaptı. Eşinin belediye işe girmesinin ardından Bakır, aracına şoför aradı ancak bulamadı. Bunun üzerine ehliyetini yükselten Bakır, direksiyon başına geçti.

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Şoför bulamayınca direksiyona kendisi geçti, erkeklere taş çıkartıyor

Bakır, hafta içi her sabah öğrencileri okula yetiştirmek için mesai harcıyor. Öğrencilerini kendi çocukları gibi gören Bakır, adeta bir anne şefkati ile okullarına ulaştırıyor. 

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Şoför bulamayınca direksiyona kendisi geçti, erkeklere taş çıkartıyor

Çok az sayıda kadın şoförden birisi olan ve mesleğini severek yapan Bakır, adeta erkeklere taş çıkartıyor. 

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Şoför bulamayınca direksiyona kendisi geçti, erkeklere taş çıkartıyor

Görenlerin bir yandan hayret diğer yandan da taktir ettiğini dile getiren Bakır, “Anne olduğum için çocuklara daha merhamet yaklaşıyor, daha çok dikkat ediyorum’ dedi. Depremde kendi çocuğunu okuldan almak yerine öğrencilerini aldığını aktaran Bakır, kadının isterse her şeyi yapabileceğini ifade etti.

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