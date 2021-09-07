Skandallarla anılan Mustafa Bayram'ın torunun düğününde 2 milyon lira ve 4 kilo altın takıldı

Ankara’da 20. ve 21. Dönem Milletvekili Mustafa Bayram’ın torunu Emin Bayram ve 23. Dönem Milletvekili Saffet Kaya’nın kızı Merve Kaya’nın nikah töreninde, çifte 2 milyon lira nakit paranın yanı sıra 4 kilo altın takıldı. Törende siyaset dünyasından bir çok isim yer aldı. Van depreminde yıkılan Bayram Otel'in sahibi olan Mustafa Bayram hakkında, gözaltına alınan oğlunu kurtarmak için karakol basmak, uyuşturucu ticareti, sahte tablo ticareti gibi suçlamalar vardı.