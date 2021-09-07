Skandallarla anılan Mustafa Bayram'ın torunun düğününde 2 milyon lira ve 4 kilo altın takıldı
ESKİ Van Milletvekili Mustafa Bayram torununu evlendirdi. Genç çifte 2 milyon lira nakit paranın yanı sıra 4 kilo altın takıldı. Van depreminde yıkılına Bayram Otel'in sahibi olan Mustafa Bayram'ın yolu sık sık karakola ve adliyeye düşmüştü. Skandal olayların hep göbeğindeki isimdi...
Ankara’da 20. ve 21. Dönem Milletvekili Mustafa Bayram’ın torunu Emin Bayram ve 23. Dönem Milletvekili Saffet Kaya’nın kızı Merve Kaya’nın nikah töreninde, çifte 2 milyon lira nakit paranın yanı sıra 4 kilo altın takıldı. Törende siyaset dünyasından bir çok isim yer aldı. Van depreminde yıkılan Bayram Otel'in sahibi olan Mustafa Bayram hakkında, gözaltına alınan oğlunu kurtarmak için karakol basmak, uyuşturucu ticareti, sahte tablo ticareti gibi suçlamalar vardı.
Ankara’da özel bir otelde, 20. ve 21. Dönem Van Milletvekili Mustafa Bayram’ın torunu Emin Bayram ve 20. ve 21. Dönem Doğru Yol Partisi ve 23. Dönem AK Parti Ardahan Milletvekili Saffet Kaya’nın kızı Merve Kaya için nikah töreni düzenlendi. Erkek tarafı, gelin alma merasimi için oluşturulan 100 araçlık konvoy ile nikah töreninin yapıldığı otele geldi.
Bin 500 davetlinin bulunduğu törende, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, 23. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Köksal Toptan, eski İçişleri bakanı Efkan Ala ve Abdülkadir Aksu, eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız gibi birçok siyasi isim de katıldı.
Merve ve Emin çifti, nikah töreninde Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un sorusuna “evet” diyerek dünyaevine girdi. Çiftin evliliğine, düğüne davet edilmiş 25’i aşkın siyasetçi tek tek şahit oldu.