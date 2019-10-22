Skandal uçak videosuyla olay yaratan Kerimcan Durmaz aylık gelirini açıkladı
Kerimcan Durmaz, şarkıcı Arto'yu "Sarallar Suç Örgütüne şikayet ettiği" iddiasıyla yargılandığı davada hakim karşısına çıktı. Durmaz, burada aylık gelirini açıkladı.
Kerimcan Durmaz'ın, geçtiğimiz yıllarda kamuoyunda 'Arto' olarak bilinen sanatçı Harutyun Dalga'yı kendisine yönelik sözlerinden dolayı Sarallar Suç Örgütü lideri Savaş Sarmusak'a şikayet ettiği iddia edilmişti. Bu şikayet sonrası Arto'nun tehdit edildiği ileri sürülmüştü.
Bunun üzerine açılan davanın ilk duruşmasına bugün başlandı. Kerimcan Durmaz, Arto'yu 'Sarallar Suç Örgütüne' şikayet ettiği iddiasıyla hakim karşısına çıkmak üzere İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.
Aylık gelirini açıkladı: İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına başlanan Kerimcan Durmaz, kimlik tespitinde DJ olduğunu ve aylık gelirinin 50 bin ile 80 bin TL arasında olduğunu söyledi.
Kabul etmedi: Savunmasını yapmak için sanık kürsüsüne çıkan Durmaz, hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini belirtti. Mahkeme başkanı Durmaz’a ceza alırsa Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması’nı kabul edip etmediğini sordu. Durmaz kabul ettiğini söyledi.