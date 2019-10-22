Skandal uçak videosuyla olay yaratan Kerimcan Durmaz aylık gelirini açıkladı

Aylık gelirini açıkladı: İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına başlanan Kerimcan Durmaz, kimlik tespitinde DJ olduğunu ve aylık gelirinin 50 bin ile 80 bin TL arasında olduğunu söyledi.

Kerimcan Durmaz'ın mahkemedeki görüntüsü