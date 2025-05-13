Cemal Süreya bir şiirinde;

“Sizin hiç babanız öldü mü?

Benim bir kere öldü, kör oldum.

Yıkadılar aldılar götürdüler.

Babamdan ummazdım bunu kör oldum.”



Diye sorar ve cevabını da kendi verir ya...

Ben de “Sizin hiç babanız şehit oldu mu?” diye sorayım.

Benim de babam şehit olmadı.

Ama babaları şehit olan çocuklar gördüm.

Kör, sağır ve dilsizdiler.

Yürekleri kocaman, bakışları heybetliydi.

Erken vedaları, babalarından beklemezlerdi.

Evladı şehit olmuş analar, babalar tanıdım.

Gözleri sisli, iradeleri çelik gibiydi.



Siz hiç şehit haberi verdiniz mi?

Ben birkaç kez verdim.

Soğuk terler döktüm.

Kızgın bir demir gibi acıydı.

Kara haberi verdiklerim...

Ana, baba ve bacıydı.



Bahçeli’nin çağrısıyla başlayan süreç, fesihle sonuçlandı.

Pkk, silahları bıraktığını açıkladı.

Yeni bir aşama için adım atıldı.

Binlerce insanımızı teröre kurban verdik.

İki trilyon dolara mal oldu.

Peki, Pkk kan dökerken Kürt siyasetçiler ne yaptı?

Silahların gölgesinde siyaset yaptılar.

Terör örgütünün sözcülüğüne soyundular.

Gariban Kürt çocuğunu dağa, kendi çocuklarını yurtdışına çıkardılar.

Bu çağrıyı, Kürt siyasetçilerinin yapması gerekmez miydi?

İhtiyaç duyulan her makama seçilen Ahmet Türk’e,

Uzun yılların siyasetçisi Pervin Buldan’a,

Kardeşi hapiste olan Sırrı Sakık’a,

Akademisyen kimliğiyle eş başkanlık yapan Mithat Sancar’a,

Ombudsman gibi programlara çıkarılan Ufuk Uras’a düşmez miydi?

Yapamazlardı, çünkü iradeleri yoktu.

Yine MHP Lideri Bahçeli, taşın altına elini koydu.

Kimse, kırk uzun yıldır susanlardan barış havarisi çıkarmasın.

Kimse, kırk uzun yıldır terörün rantını yiyenlerden kahraman yaratmasın.

Bu zafer, şehitlerin ve gazilerin zaferidir.

Bu zafer; askerimizin, polisimizin ve öğretmenlerimizin zaferidir.

Bu zafer, Türk bayrağının dalgalandığı her yer vatandır diyenlerindir.

Şehit Ferhat Gedik, Songül Yakut, Engin Yılmaz, Eren Bülbül’ün zaferidir.

Şehit Necmettin ve Aybüke öğretmenlerin zaferidir.

Diyarbakır Anneleri’nin zaferidir.

Şehit ve gazilerimizden sonraki en büyük pay, Devlet Bahçeli ve Recep Tayyip Erdoğan’a aittir.

Devletimizin sahip olduğu güç, Pkk’yı silah bırakmaya mecbur bıraktırmıştır.



Siz hiç, al bayrağa sarılı tabut başında ağladınız mı?

Ben ağlamamak için çok direndim.

Şehit aileleri benden daha metanetliydiler.



Şimdi, bir umut doğdu.

Terörden dolayı çocukların yetim, anne-babaların evlatsız, kadınların dul kalmayacak olması ihtimali sevindirici değil mi?

Emperyalizme hizmet eden yapının ortadan kalkacak olması ihtimali sevindirici değil mi?

Benim, temkinli iyimserlik için yeterli sebeplerim var.

Ya sizin?