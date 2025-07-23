Siz Kimsiniz?

CHP… Siz gerçekten kimsiniz?



Atatürk’ün partisi mi?

Yoksa Atatürk’ün adını siyasi vitrine dönüştürüp arkasına saklananların partisi mi?



Kemalist misiniz? Değilsiniz.

Sosyal demokrat mısınız? O hiç değilsiniz.

Oportünist bir kliksiniz! Makam avcısı, mevkici, söylem bezirgânısınız.



Atatürk’ün adını ağzınızdan düşürmüyorsunuz ama Atatürk yaşasa, bu partiden ilk kimi kovardı biliyor musunuz? Sizi! Atatürkçü değil, Atatürk’ün ismini ticari marka gibi kullanan, onun mirasına da hatırasına da ihanet eden bir siyaset türüsünüz.



Atatürk'ün mirasını pazarlayan, onun ilkelerini ayaklar altına alıp vitrine sadece resmini koyan bir partiden bahsediyoruz. Bu ülke için çizdiği rotanın tam aksi yönde yürüyen bir siyaset anlayışı sizin ki.



Kıbrıs Barış Harekâtı'nın yıldönümünde bile ortalıkta yoksunuz. Ecevit’in mirasına sırt dönmüşsünüz. Kıbrıs’ta Türk’ün şanını, cesaretini yazan o büyük destanı bile hatırlamaya yüzünüz yok. Çünkü siz artık Atatürk’ün zihniyetini temsil etmiyorsunuz. Gizli siyasi flörtler, FETÖ davaları ve Rum lobilerinden alkış alma hevesinde olansınız.

Kıbrıs’ı unutuyorsunuz, çünkü Rumları kızdırmak istemiyorsunuz.

Mavi Vatan’dan bahsetmiyorsunuz çünkü Washington’dan bir telefon gelir, İngiltere arar diye ödünüz kopuyor!



Türkiye Akdeniz’de hak iddia ettiğinde “gerilim istemiyoruz” diyorsunuz. Ama biri çıkıp “şeriat” dese, anında “Atatürk” diye bağırmaya başlıyorsunuz. Sizi bu millet ciddiye nasıl alsın?



Zeytinlik derseniz LGS anlatıyorsunuz, LGS deyince “Belediyelere darbe” diye çığlık atıyorsunuz. Mesele ne derdiniz ne savunduğunuz ne belli değil. Tutarlılık yok, yön yok, duruş yok!



CHP’nin bugün neyi temsil ettiği meçhul.

Ama neyi temsil etmediği çok net:

Milli menfaatleri.



Mavi Vatan sizin için bir coğrafya adı. "Vatan" kelimesinin içi sizde boş. Çünkü siz Vatan değil, “Sandalye Sevdası” peşindesiniz.



Bu millet sizi neyle hatırlıyor biliyor musunuz? Ne söylediğinizle değil, neyi susturduğunuzla. LGS konuşulurken zeytinlikten, yolsuzluk denince “şeriat geliyor”dan bahsetmeniz sizin ana refleksiniz.



Aslı Baykal bile babasının partisinden bu yüzden çekip gitti. Giderken; CHP tabanını “Allah kurtarsın” diyerek vedalaştı. Özgür Özel’e de “mesnetsiz siyaset yapıyorsun” dedi.



Siz Atatürk’ün adını kiralayan ama ruhunu reddeden bir zihniyetsiniz. Dış politikada “aman Rumlar kızmasın”, iç politikada “şov yapalım yeter” yaklaşımıyla yol alıyorsunuz. CHP’nin vitrini Atatürk, içeriği ise hesap, kitap, bavul ticareti, siyasi sanayileşme, adam satma…



Ekrem İmamoğlu, cumhurbaşkanı aday adaylığını 4 yıl öncesinden ilan etti. Bir de bu “siyasi hayalinin” bütçesi için CHP’li belediyeleri amacına ulaşmak için köle gibi kullandı. 2 milyar doları belediyelerden ve biz vatandaşlardan çalmayı kendine hak gördü. Cumhurbaşkanlığı kampanyası için belediyeleri lojistik üs olarak kullandı. Sıfatı başkan, hayali külliye oldu.



Bu mu sizin “temiz siyaset” iniz? Yolsuzluğu konuşan linçleniyor, soru soran gazeteciler susturuluyor. Bu mudur özgürlük, çağdaşlık? Anlayışınız.



Yolsuzluk konuşuluyor, siz “şeriat mı geliyor” diyorsunuz.

Yargı diyorsun, “Adalet Bakanı izin vermesin” diyorsun.

Sonra da “biz hukuk devletiyiz” diyorsun.

İyi de siz daha ne dediğinizi bilmiyorsunuz!



Ekrem İmamoğlu davası TRT’den yayınlansın diyorsunuz, o öneriyi Lider Sayın Bahçeli verince kulak tıkamıştınız. Aynı sözü kendiniz söyleyince demokrasi oluyor. Bu nasıl siyaset? Bu nasıl ikiyüzlülük?



Hak, Hukuk, Adalet deyince yürüyenler, sıra kendilerine gelince ev hapsi pazarlığına soyunuyor. “Bu dava siyasallaşır” diyorsunuz. “Sümen altı yap” diyor. Çünkü siz çürümeyi normalleştirdiniz!



CHP içinde savaş var:

Kılıçdaroğlu “hançerlendim” diyor.

Hançeri tutan kim? İmamoğlu.

Parlatan kim? Özgür Özel.

Figüran kim? CHP tabanı. CHP artık Atatürk’ün değil, kim kimi tasfiye ederse onun partisi oldu.



Sahi CHP, siz kimsiniz? Bu milletin değerlerine savaş açan mısınız?

Siz kimsiniz? Kendini Atatürkçü sanan ama Atatürk’ün koyduğu bütün kırmızı çizgileri çiğneyen bir yapı mısınız?



Peki siz kimsiniz? Siz Atatürk’ün adıyla siyaset yapan, ama ruhuna en büyük ihaneti edenler misiniz?



Siz kimsiniz? Vitrinde Atatürk resmi olan fakat içi boş sloganları atanlar mısınız?

Millet artık sizin kim olduğunuzu biliyor, sizi çok yakından tanıyor. Sizi ne söylediğinizle değil, balya balya paraları bavullara doldurup nasıl sakladığınızla hatırlıyor.

Ve artık sizin ne olduğunuzu gayet iyi biliyor.

CHP, siz bu ülkenin umudu değil, bu ülkenin sabrını test eden bir sabote organizasyonusunuz.