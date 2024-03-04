CHP Genel Başkanı Özgür Özel PKK’nın siyasi uzantısı DEM Partiyle el ele kol kola siyasi uçurumun kenarına doğru koşarken bedelli askerlik yapanlar CHP’ne oy vermesin diye bir çıkışta bulundu.

Özel'in “Türkiye’yi sevenlerden oy istiyoruz, öyle bedelli askerliğe kaçanlardan değil gerekirse bu vatan için canını vermeye razı olanlardan oy istiyoruz" sözleri tepki çekti. Kaldı ki CHP Çankaya Belediye Başkan Adayı, Özel’in ayrı bir ihtimam gösterdiği Av. Hüseyin Can Güner’de bedelli askerlik yapanlardan.

Son dönemde CHP içinde yaşananlardan birçok CHP milletvekilinin rahatsız olduğunu, 6 ok rozetini yakasında samimiyetle taşıyan vekillerin yaşananlara karşın sessizliği protesto anlamı mı taşıyor?

CHP seçimlere 28 gün kalmışken siyasi intihar sürecini hızlandırdı.

Ekrem İmamoğlu ile DEM Parti arasında İstanbul’da, “kent uzlaşısı” sağlandı.

DEM Parti’nin İBB’de grup kurabilmesi için CHP listelerinden 20 belediye meclis üyesi verildi.

Esenyurt’ta CHP’nin adayı geri çekildi, DEM’in istediği aday gösterildi.

Tuzla ve Eyüpsultan’da da benzer durum yaşandı.

Üsküdar ve Kartal’da belediye meclis üyeliklerinin sıralaması yapıldı.

CHP’nin Belediye Başkan Aday Adayı daha öncesinde de Kars’ta Belediye Başkanlığı yapmış, aday gösterilmesi halinde seçimi alacağı kesin gözüyle bakılan Naif Alibeyoğlu’nun listeye alınmama sebebi Kars’ın DEM’e bırakılması mıdır?

Bu sistemin adı kent uzlaşısı değil, kandil yakınlaşmasıdır. Kandil de yapılan Türki’ye pazarlığıdır.

Kadrajda Özgür Özel’in olduğu gerçekte Ekrem İmamoğlu’nun kumanda ettiği; parasal konular ve DEM’le yapılan ittifaklar CHP’ni aşağı doğru çekiyor. Partinin kemikleşmiş kült seçmeni de bu gidişattan çok rahatsız. 31 Mart seçimlerinden sonra CHP’de siyasi deprem yaşanacak.

Yerel seçime 28 gün kala tüm Belediye Başkan adayları, vaatlerini sıralıyorlar. Öncesinde de o ilde, o ilçede, beldede belediye başkanlığı yapmış planlar vaatle değil de eserleriyle konuşuyorlar.

Ekrem İmamoğlu dünya kenti olan İstanbul’u 5 yıl süreyle yönetti.

Ortaya eser, icraat diye çıkarabileceği somut bir yapı, örnek gösteremiyor. Yapılanlar bir ilçe belediyesine dahi tekâmül etmiyor.

İmamoğlu kendisini CHP’nin genel başkanı konumunda hissettiği için mi mega kenti “es” geçiyor.

Ülke seçmeni “cekli-caklı” cümleler duymak istemiyor. Yaptığın hizmete esere bakıyor.

1994 yılından bu yana belediyecilikte hamleler yapıldı. Gecekondu olarak alınan il ve ilçelerin silüetleri değişti. Gerçek bir şehirleşme ve alt yapı belediyeciliğiyle Türkiye’de yerel yönetimler çalışmalarıyla öne çıktı. Kağıthane, Bağcılar, Esenler, Beylikdüzü, Başakşehir, Üsküdar…

Belediye denildiğinde binalar, yollar, kaldırımlar, temizlik hizmetleri akla gelir. Şehirlerin silüetleri aynı zamanda medeniyeti yansıtır. Medeniyet insanla yol alır. Nesillere ulaşır. İnsanımızın yaşam kalitesi açısından medeniyet kadar önemli olan diğer bir unsur sosyalleşme.

1994 yılından bu yana ortaya konulan belediyecilik anlayışıyla halkımızın sosyalleşme alanlarının sayıları arttırılıp, fiyatlarının ulaşılabilir olması sağlandı. Bu kurulan sistem sekteye uğramadan artarak ve daha verimli hale ulaştırılarak devam etti, edecekte.

Belediye yerel yönetim insana, şehre ve medeniyete hizmet etmeli.