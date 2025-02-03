Siyasi ibre bakalım kimi gösterecek?

CHP’de Bizans oyunları yeniden başladı. 6’lı Masa ikinci perde… Düzen, dalavere, hile, entrika…

Mansur Yavaş’ı soslayıp yeme konusunda şefler Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel özel tarif yazıyor.

Cumhurbaşkanı adayını belirlemek üzere CHP’nin 1 milyon 600 bin üyesi oy kullanacak.

CHP örgütlerinde Mansur Yavaş’ın karşılığını sorgulanır,

Fakat Ekrem İmamoğlu CHP Genel Merkezine ve CHP Örgütlerine hâkim. Hatta babası Kılıçdaroğlu’nu kurultayda devirdi. Siyasi hırsına babasını kurban etti.

Genel Merkez İmamoğlu’nun yanında. Bakıldığında sonuç ne olursa olsun Cumhurbaşkanı adayının kararını milletvekilleri verecek. Böyle bir durumda Mansur Yavaş’ın ismi değil, Ekrem İmamoğlu’nun ismini verecek milletvekilleri.

Mansur Yavaş, cumhurbaşkanı adaylığı konusunda ne kadar kararlı?

Ekrem İmamoğlu, cumhurbaşkanı adaylığı konusunda mücadele ediyor. Tam anlamıyla bir savaşçı gibi davranıyor. Savaşçı nasıl ki düşmanını yeninceye kadar pes etmiyorsa, strateji geliştiriyorsa, mücadele ediyorsa…

Ekrem İmamoğlu ’da öyle davranıyor.

Mansur Yavaş sadece istiyor. İstemekle olmuyor.

Mücadele şart.

Mansur Yavaş harekete geçtiğinde seçilme şansı yüksek.

Neden mi?

Cumhurbaşkanı adayı olarak Türkiye’deki tüm taraflardan oy alabilecek bir isim. Ama kararlı olmalı. Siyasi tavrını açıkça ortaya koymalıdır. CHP, MHP, Zafer Partisi ve İYİ Partiden oy alma potansiyeline sahip bir isim olan Yavaş, Ekrem İmamoğlu’nun adaylığına karşı duruş sergileme cesaretini göstermelidir.

Çünkü; Mansur Yavaş anketlerde Ekrem İmamoğlu’nun önünde çıkıyor. CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olarak seçime girdiğinde otomatik olarak CHP’nin yüzde 30 oyunu alacak. Üstüne de MHP, İYİ Parti ve Zafer Partisinden oy alacak.

İmamoğlu önce partim der mi?

Yoksa

Önce ben mi?

Diyecek…

Siyasi ibre İmamoğlu’nu gösteriyor.

Bu durumda Ekrem İmamoğlu’na milliyetçi-merkez sağ seçmenden oy alabilecek mi?

Hiç zannetmem…

Tecrübeli bir siyasetçi olan Mansur Yavaş bu durumun farkındadır diye düşünüyorum. Yavaş’ın önümüzdeki hafta yapacağı açıklama oldukça önemli ve kritik.

CHP denklemi bir bilinmeyenli değil, üç bilinmeyenli de olabilir.

Siyasi ibre bakalım kimi gösterecek?

Alev Alatlı Hakk’a Yürüdü

Alev Alatlı 1944, İzmir’de dünyaya geldi. 2004, İstanbul’da Hakk’a yürüdü. Türk edebiyatına ve düşünce hayatımıza eşsiz katkılar sunan, eserleriyle kültür ve fikir hayatımızı aydınlatan Alev Alatlı; 46 kitap yazmış, 1 kitap çevirmiş ve 14 eser derlemiştir.

Ortadoğu Teknik Üniversitesi Ekonomi ve İstatistik Bölümünden mezun olmuş, Amerika'da kalkınma iktisadı ve ekonometri yüksek lisansı ve felsefe yüksek lisansı yapmıştır.

“Helalleşmek, mahkemede dava kazanmaktan daha üstün olmalıdır. Çünkü her yasal hak helal değildir ve olamaz” sözleriyle hepimizin düşünce dünyasında iz bırakan akademisyen, sosyolog, ekonomist ve mütefekkir Alev Alatlı’yı vefatının birinci yılında Rahmetle anıyorum.