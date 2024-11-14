Siyasi gusto yetmedi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur yavaş siyaset hayatı boyunca sakin ve itidalli kalmayı tercih etti.

Mansur Başkan, Ekrem İmamoğlu gibi en ön safta yer alarak ya da iddialı cümleler kurarak siyaset oklarını üstüne çekmedi o nedenle de büyük büyük polemiklerle karşı karşıya kalmadı.

Ülkücü gelenekten gelmesi ve CHP’nin tabanında da kendisine geniş alanlar açması hatta AK Parti içinden Turgut Altınok’u desteklemeyen sağ ve muhafazakâr seçmenin oyunu alması siyasi gustosunun yüksek olmasıyla alakalı.

Mansur Yavaş belediye konserleri için ödenen astronomik rakamlarla ilgili konuşulan kaotik süreci sağlıklı yönetemedi. Bu yönetememe hali tartışmaları büyüttü.

Başkan Yavaş, yazılı açıklama yapmak durumunda kaldı.

Sonrasında “Denetim başlatıyorum, sonuçlarına göre hareket edeceğim” dedi.

Ortalık durulmayınca tekrar bir yazılı açıklama yaptı.

Yine ikna edici bir açıklama söz konusu olmayınca, bu defa “pazartesiyi bekleyin, çok acayip açıklamalar yapacağım” dedi tüm dikkatler pazartesiye çevrildi.

Açıklama;” Konserlere o kadar da çok para harcamadık” oldu.

Böyle kriz yönetimi olmaz. Bütün bu açıklamalar, bütün bu yanlış adımlar krizini sadece büyütür. Öyle de oldu zaten…

O nedenle tüm tartışmaları bitirecek bir açıklama gerekirdi.

Bu açıklama; İstanbul Büyükşehir Belediyesi; 2017 yılında; 130 milyon 637 bin dolar



2018 yılında 126 milyon 970 bin dolar konser harcaması yapmış. Yani 9 milyar TL. Ankara Büyükşehir Belediyesi 3 milyon dolar harcamış gibi bir şey olmamalı.

Peki ne demeli Mansur Başkan!

AK Partili belediyelerde çıkıp kalem kalem hesap versin,

Ankapark’a Ankaralılar’ın serveti gömülürken neredeydi bu ülkenin savcıları kurumları,

Bu ülkenin pek çok kurumunda çalışan FETÖ artıkları için harekete geçmeyenlerin bu denli hızlı harekete geçmesinin sebebi nedir,

Beytül mala ihanet edenlerin arkasındayız, cezası neyse çeksin ama bu uygulamaya tüm kamu ve belediyelerde dahil edilsin,

Demeli Mansur Başkan.



Kamu hakkı korunmalı.



Yandaşa, yoldaşa, partidaşa sermaye edilmemeli. Ama bu kural AK Parti içinde, CHP içinde, MHP içinde geçerli olmalı.

Bu güzel ülkemde yaşanmış bir yanlışlık tartışılırken “ama onlar yaptı” ifadesi yanlışı doğru yapmıyor.

O nedenle bu defa Mansur Yavaş’ın siyasi gustosu yetmedi.

Evet AK Partili belediyelerde yaptı, onlarda hatalı.

Onlarda devletin malına el sürdü, israf etti, haksız kazanç elde ettiyse gereği yapılmalı. Jet hızıyla ABB giden savcılar aynı hızla bu belediyelere de gitmeli Beytül mala sürülen eli kesmelidir.