Siyaset Bu Her Şey Mübah

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, dün Yeniden Refah Partisi’nden (YRP) istifa ettiğini açıkladı.

Gülpınar, istifa açıklamasından sonra, e-devlet uygulamasına giriyor.

Parti üyeliğinden istifa için,

YRP’ne üye olmadığını fark ediyor.

Bu durum YRP’nin ne kadar da kurumsallaşamadığının göstergesi.

Başkanın istifa ettiği partiye hiçbir aidiyetinin olmadığının da

İyi Parti, Saadet, DEVA ve Gelecek Partisiyle yakınlaşamayan, temas edemeyen seçmeninin,

Rahmetli Erbakan Hoca’nın oğlu olan Fatih Erbakan’ı yalnız bırakmama vefası,

Fatih Erbakan’ın da aidiyet arayışında olan seçmeni doğru okuması,

Seçmen; kendisini siyasal ve kültürel olarak Cumhur İttifakına ait hissederken,

AK Parti’yi cezalandırmak için adres arıyordu.

Bütün bu etkenler adresi belirledi.

Adres YRP oldu.

Yeniden Refah Partisi; Mehmet Kasım Gülpınar gibi,

AK Parti teşkilatı ile anlaşamamış,

Sayın Erdoğan tarafından aday gösterilmemiş,

Dava bilinci değil de fırsatçı bakış açısı ağır basmış,

Siyasetçilerle çıkar ilişkisine dayalı bir yapı.

Bu yapı, eski AK Partili adaylarla eski AK Parti seçmeninin oyunu aldı.

31 Mart’ta 2,7 milyon oyla üçüncü parti olmayı başardı.

Şanlıurfa ve Yozgat dahil olmak üzere 65 belediye kazandı.

Üye sayısı 400 bine ulaştı.

Ancak Yeniden Refah Partisi büyüme sürecini doğru yönetemedi.

Kurumsallaşmasını tamamlayamadı,

Tecrübeli siyasileri kadrosuna alamadı, aldıklarını partide tutamadı,

Yeni bir kimlik oluşumunu hedefleyemedi.

Erbakan Hoca’nın ‘Asrı Saadet’ anlayışı, Millî Görüş davası bu ideolojik boşluğu doldurmaya yetmedi.

31 Mart seçimlerinde; alım gücündeki düşüş, emeklilerin zam beklentisi ve ekonomik tepkilerden kaynaklı,

AK Parti’den Yeniden Refah Partisine giden seçmen artık geriye dönüyor. Gülpınar da büyük ihtimalle AK Parti’ye dönecek.

Kıymetli abim, gazeteci Hadi Özışık dün Başkan Gülpınar’ı arayıp sormuş. “AK Partiye katılacak mısınız?” diye.

Şimdilik hayır cevabını vermiş başkan.

Bence kısa vadede AK Partiye katılmayacak Başkan

Stratejik bir zamanlama sonunda katılımı olabilir.

Planlama yapılsın, şartlar olgunlaşsın daha sonrasında büyük bir sükseyle katılım olacak diye düşünüyorum.

AK Partinin 23. kuruluş yıldönümünde Gülpınar’ı AK Parti saflarına katmak için çok uğraş verildi olmadı. Bir zaman sonra Gülpınar, Milletvekili, Merkez Karar Yürütme Kurulu üyesi ve Genel Başkan Danışmanı olduğu partisine dönecektir.

Az bi zaman sonra