Siyanürlü şerbeti içirip '10 dakikanız kaldı' demiş katil evlatla ilgili şok gerçek
İZMİR Bayraklı ilçesinde siyanürlü şerbetle ailesini öldüren Dokuz Eylül Üniversitesi Kimya Bölümü öğrencisi Mahmut Can Kalkan'la ilgili sağlık raporu için götürüldüğü hastanede şok bir tespit yapıldı.
İzmir Bayraklı ilçesindeki siyanürlü şerbet cinayetinin ayrıntıları ortaya çıktı. Anne Fatma Kalkan ve babası Mehmet Kalkan'ın yaşamını yitirdiği olayla ilgili olarak, oğulları Dokuz Eylül Üniversitesi Kimya Bölümü öğrencisi Mahmut Can Kalkan gözaltına alınmıştı. Mahmut Kalkan'a, sağlık raporu için götürüldüğü hastanede 'şizofreni' tanısı konuldu.
Şizofren olduğunu ailesi bilmiyor muydu?
İnternet üzerinden ticaret yapan ve yaklaşık 45 bin lira civarında zarar eden Mahmut Can Kalkan'ın, son zamanlarda psikolojik sorunlar yaşadığı, ancak bugüne kadar bir tedavi görmediği bildirildi.
15 dakikanız kaldı demiş
Korkunç olayın detayları da ortaya çıktı. İnternetten siyanür olan Mahmut Can Kalkan, bunu şerbete katmış. Ailesine de 'size şerbet yaptım, tadın' diyerek sunmuş. Anne ve babası şerbet sandıkları zehiri içtikten sonra onlara "15 dakikanız kaldı, 10 dakikanız kaldı" diyerek öleceklerini söylemiş.
Anne ve babasının rahatsızlandığın gören kardeşi şerbeti içmeyerek ölümden kurtuldu. Geçici görme kaybı yaşayan Emir Can Kalkan'ın (16) sağlık durumunun iyiye gittiği ve görme seviyesinin kademeli olarak yükseldiği ve bu problemin büyük oranda giderildiği bildirildi.