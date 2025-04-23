Siyahi Papa ve Yeni Haluk

Ne zaman siyahiler, ata topraklarının dışında önemli görevlere gelseler hep korkmuşumdur.

Birinci Körfez Savaşı’nda, ABD’nin ilk siyahi Genelkurmay Başkanı Colin Powell görevdeydi.

Aynı Colin Powell, İkinci Körfez Savaşı’nda bu kez ABD'nin ilk siyahi Dışişleri Bakanı’ydı.

1994’te Rwanda Soykırımı ve 1995’te Srebrenica Katliamı yaşandığında Kofi Annan, BM’nin barış gücünde çalışıyordu. Mükafat olsa gerek ki, 1997 yılında BM Genel Sekreterliği’ne seçildi.

Annan’ın görevde olduğu dönemde Sırbistan ile Kosova savaştı. ABD, ikinci Körfez Harekatı ile Irak’ı işgal etti. Savaşlara engel olamayan Annan, iklim değişikliği üzerine yoğunlaştı.

BM Genel Sekreteri Kofi Annan, Kıbrıs’ta federasyonlu bir devlet öneren Annan Planı’nın da mucidiydi. Annan Planı, KKTC’de yapılan referandumda kabul edilirken, Rum kesiminde ise reddedildi.

Transforming The Middle East (Ortadoğu’yu Dönüştürmek) başlıklı makalenin sahibi Condoleezza Rice, 2005-2009 yılları arasında ABD Dışişleri Bakanı’ydı. Kendisini ABD’nin Büyük Ortadoğu Projesi’ne adamıştı.

04 Kasım 2008 tarihinde ABD, tarihinin ilk siyahi başkanını seçti.

Barak Obama’nın görevde olduğu dönemde Arap Baharı yaşandı. Libya, Suriye, Tunus ve Mısır’da olaylar başladı. Bahar, Suriye ve Libya’nın bölünmesiyle sonuçlandı. Obama döneminde Amerika, Afganistan’daki askeri varlığını artırdı.

Kovid-19 Salgını yaşandığında ise Dünya Sağlık Örgütü’nün başında bir siyahi olan Tedros Adhanom Ghebreyesus bulunuyordu. Tedros, 2022 yılında ikinci kez direktör seçildi.

Rusya-Ukrayna Savaşı başladığında ve İsrail Gazze’de soykırım yaparken ise ABD Savunma Bakanlığı koltuğunu siyahi Lloyd James Austin dolduruyordu.

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis, 21 Nisan 2025 tarihinde 88 yaşında vefat etti. Francis’in Mayıs ayı içerisinde İznik’e gelmesi bekleniyordu. Ömrü vefa etseydi, Birinci İznik Konsili’nin 1700’inci yılı kutlamasına katılacaktı.

Arjantinli Francis’in ölümü sonrasında kardinaller, yeni Papa’yı seçecekler. Konklavda, aday olarak öne çıkabilecek 15’e yakın kardinal bulunuyor.

Bu kardinallerden Fridolin Ambongo ve Peter Turkson Afrika kökenli.

Dünya siyasetinde olduğu gibi Vatikan’da da ayak oyunları ve kullanışlı eleman eksik olmaz. Eğer kendini üstün ırk kabul eden Batı, gelecek planları ve projeksiyonları için siyahi bir Papa’ya ihtiyaç duyuyorsa, hiç kuşkunuz olmasın Afrikalı bir Papa seçilecektir.



Yeni Haluk

Bazen ideal ile ideal olmayanın mücadelesi, Haluk ile Asım metaforu üzerinden anlatılır.

Haluk, Tevfik Fikret’in üzerine hayaller kurduğu ve şiirler yazdığı tek çocuğudur.

Asım, Mehmet Akif’in idealize ettiği hayali bir kahramandır.

Tevfik Fikret oğlu Haluk’u, Türk gençliğine örnek teşkil etmesi ve ilim irfan sahibi olması için Avrupa’ya gönderir.

Avrupa’ya giden Haluk, yanında kaldığı aile ve çevrenin etkisiyle Hristiyan olur ve ABD’de bir rahip olarak hayata gözlerini yumar.

Türkiye’nin gururu olarak öykündümüz Mehmet Öz, geçtiğimiz gün Beyaz Saray’da İncil üzerine yemin ederek ABD Medicare ve Medicaid Hizmetleri Merkezi (CMS) Direktörü olarak göreve başladı.

“Dinde zorlama yoktur” ve “Sizin dininiz size, benim dinim bana” ayet-i kerimeleri mucibince inancı da beni ilgilendirmiyor.

Lakin, Kur'an-ı Kerim üzerine yemin etmesi bizi mutlu ederdi.

Tevfik Fikret’in oğlu Haluk, Hristiyan olmasını kadere bağlar ve kendisi için kaçınılmaz olduğunu iddia eder.

Mehmet Öz’ün kariyeri için İncil üzerine yemin etmesi kader midir, kaçınılmaz mıdır bilemem.

Bildiğim bir şey var ki, ABD ve Avrupa’da çokça Haluk var.

Cemil Meriç, bu yabancılaşmış tipleri "Haluk, bir cins isimdir, tarihten kaçanların ismi." diyerek Haluk ile özdeşleştirir.