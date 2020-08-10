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Sivas'taki bir apartmanda temizlik malzemesi kokusu paniğe yol açtı

İhlas Haber Ajansı

SİVAS'ta bir kişi, ev temizliğini abartınca karıştırdığı kimyasal temizleyicilerden çıkan koku apartmanda paniğe neden oldu. Koku şikayeti üzerine binada inceleme yapan AFAD ekipleri, herhangi bir olumsuzluğa rastlamadı.

SİVAS kent merkezi Mevlana Mahallesi 16. Sokak’ta bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda; apartmanda yaşayan vatandaşların kimyasal koku aldıklarını bildirmesi üzerine olay yerine polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Polis ekipleri, binada önlem alırken; AFAD ekipleri, gaz ölçümü yaptı.

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Yapılan incelemede ağır kokunun bir apartman sakininin evinde temizlik yaparken kullandığı temizlik malzemelerinden kaynaklandığı anlaşıldı.

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Ekipler; daire sakinini ve binada yaşayan vatandaşları kokuya karşı uyardı.

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