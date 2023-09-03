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Sivas'ta yumurtu büyüklüğünde dolu yağdı sokak hayvanları telef oldu! Dolu kurşun gibi delik deşik etti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
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Sivas'ta yumurtu büyüklüğünde dolu yağdı sokak hayvanları telef oldu! Dolu kurşun gibi delik deşik etti

Sivas’ın Altınyayla ilçesinde yumurta büyüklüğünde yağan dolu araçlarda ve evlerde hasara neden olurken sokak hayvanlarını telef etti. Kurşun gibi yağan dolu taneleri binaların dış cephelerini delik deşik etti.

Sivas'ta yumurtu büyüklüğünde dolu yağdı sokak hayvanları telef oldu! Dolu kurşun gibi delik deşik etti

Sivas’ın Altınyayla ilçesinde akşam saatlerinde yoğun yağmurun ardından başlayan dolu yağışı ilçeyi felç etti. Yumurta büyüklüğünde yağan dolu onlarca aracın camlarının kırılmasına neden oldu. Araçların kaportalarında hasar oluştu. 

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Sivas'ta yumurtu büyüklüğünde dolu yağdı sokak hayvanları telef oldu! Dolu kurşun gibi delik deşik etti

Yumurta büyüklüğünde yağan dolu evlerin çatılarında da hasar oluştururken bir çok sokak hayvanının telef olduğu görüldü. Kurşun gibi yağan dolu taneleri binaların dış cephelerini delik deşik etti.

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Sivas'ta yumurtu büyüklüğünde dolu yağdı sokak hayvanları telef oldu! Dolu kurşun gibi delik deşik etti

Altınyayla Belediye Başkanı Sinan Akbulut ilçelerinde hasarın büyük olduğunu belirterek, “Ev ve araçlar hasar gördü. Sokak hayvanları telef oldu. Gündüz gözüyle hasarın gerçek boyutunu göreceğiz” dedi.

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Sivas'ta yumurtu büyüklüğünde dolu yağdı sokak hayvanları telef oldu! Dolu kurşun gibi delik deşik etti

Altınyayla sakinleri bugüne kadar bu kadar etkili bir dolu yağışıyla karşılaşmadıklarını söyledi.

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