Sivas'ta yapılıyor dünyada eşi benzeri yok! Hollywood’un ünlülerinin tercihi

Sivas’ın çeşitli bölgelerinde 4 farklı mermer ocağından çıkartılan renkleri ve desenleriyle Sivas’a özgü mermer ve traverten 4 kıta da 18 farklı ülkeye ihraç ediliyor. Su emici özelliği ve sağlamlığıyla dikkat çeken Sivas traverteni Hollywood’un ünlüleri başta olmak üzere iş dünyasının öne çıkan isimleri tarafından tercih ediliyor.