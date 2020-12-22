Sivas'ta suların çekildiği her yer kemiklerle dolu! Evler ve mezarlar ortaya çıktı

Sivas'ta son yıllarda yaşanan kuraklık ve yağış azlığı nedeniyle göllerde ve akarsularda su seviyeleri düştü. Hafik ilçesinde Pusat, Maden ve Alanyurt köylerinin arazileri, 2009 yılında inşası tamamlanan ve su toplamaya başlayan Pusat İçme Suyu ve Sulama Barajı'nın tamamlanması ile sular altında kaldı. Kısa sürede tamamen suyla dolan arazideki Maden, Pusat ve Alanyurt köyleri ise taşındı.