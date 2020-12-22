Sivas'ta suların çekildiği her yer kemiklerle dolu! Evler ve mezarlar ortaya çıktı
SİVAS'ta suların çekilmesiyle ortaya çıkan mezarlar ve insan kemikleri dikkat çekti.
Sivas'ta son yıllarda yaşanan kuraklık ve yağış azlığı nedeniyle göllerde ve akarsularda su seviyeleri düştü. Hafik ilçesinde Pusat, Maden ve Alanyurt köylerinin arazileri, 2009 yılında inşası tamamlanan ve su toplamaya başlayan Pusat İçme Suyu ve Sulama Barajı'nın tamamlanması ile sular altında kaldı. Kısa sürede tamamen suyla dolan arazideki Maden, Pusat ve Alanyurt köyleri ise taşındı.
60 metre çekilme oldu: Her yıl sulama kanallarının açılmasıyla boşalan baraj gölü yağış sonrası yeniden dolarken, bu yıl yağış azlığı nedeniyle baraj gölündeki sular yaklaşık 60 metre çekildi.
İnsana ait kemikler: Suyun çekilmesiyle özellikle Maden köyüne ait eski mezarlık tamamen gün yüzüne çıktı. Su nedeni ile hasar gören mezarlardaki insan kemiklerinin de ortaya çıktığı görüldü.
Ayrıca sular altında kalan Pusat köyünün baharda sadece külahı görünen cami minaresi ve bazı evler gün yüzüne çıktı.