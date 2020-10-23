Sivas'ta sular çekilince kemikler ortaya çıktı! Köylüler büyük şaşkınlık yaşadı
SİVAS ’ın Hafik ilçesinde bir köyün baraj suyunda çekilme olunca ortaya çıkanlar köylüleri tedirgin etti.
Sivas’ın Hafik ilçesinde 2009 yılında inşası tamamlanan ve su toplamaya başlayan Pusat içme suyu ve sulama barajı Pusat köyünü ve Maden köyünün mezarlığını sular altında bıraktı. Altı ay gibi kısa bir sürede su tutmaya başlayan baraj Maden köyünün de mezarlığını adeta adaya dönüştürdü.
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Pusat içme suyu ve sulama barajı bu yıl tarım nedeniyle sulama yapılınca barajın suları oldukça çekildi
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Bu durumda uzun süredir suyun altında kalan mezarlarda gün yüzüne çıktı. Suyun uzun süredir mezarları aşındırmasıyla insan bedenine ait kemikler de ortaya çıktı.
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Uzun bir aradan sonra suların çekilmesiyle mezarlıkta yatan yakınlarına dua etmek için mezarlığa giden vatandaşlar ise insan bedenine ait kemikleri görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı.
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