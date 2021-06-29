Sivas'ta şehitler için dev Türk Bayrağı yapıldı! 32 gün sürdü 138 ton taş kullanıldı
SİVAS'ta 23 askerin 32 gün süren çalışmasını görenlerin göğsü kabardı. Askerlerin elleriyle topladığı 138 ton taş kullanılarak şehitler için hakim tepeye dev Türk bayrağı yapıldı.
İmranlı ilçesine 30 kilometre uzaklıktaki Kızıldağ Jandarma Karakol Komutanlığı'nda görevli askerler şehitleri unutmadı.
Askerler, 2011 yılında Kızıldağ Jandarma Karakol Komutanlığı'nda kazada şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş İsmail Çınar ile yine aynı karakoldan geçici görevlendirme ile gittiği Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Komando Çavuş Emrah Eker anısına bölgede hakim tepeye taşlarla Türk bayrağı yapmaya karar verdi.
19 Mayıs'ta işe koyulan askerler, elleriyle tek tek topladıkları taşlarla bayrağı yapmaya başladı. Günde 8 saat çalışan jandarma personeli, 32 günde 138 ton taş ile 1107 metrekarelik Türk bayrağını tamamladı. Ekiplerin yamaca yaptığı bayrak drone ile de görüntülendi.
Sivas Valisi Salih Ayhan, jandarma personeli ile gurur duyduğunu belirterek, "Bu toprakların ebedi ve ezeli Türk toprağı olması için hep birlikte çalışıyoruz. Bütün eserlerimiz bu topraklar üzerine vurulmuş bir mühürdür." dedi.