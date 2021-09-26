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Sivas'ta okul bahçesine park tartışması! Müdürü darp etti

Sivas'ta okul bahçesine park tartışması! Müdürü darp etti

SİVAS'ta Şehit Adnan Saka Ortaokulu Müdürü Feryat Çevik (47), okul bahçesine araç park etmek isteyen E.G.'nin yumruklu saldırısında burnundan yaralandı.

Sivas'ta okul bahçesine park tartışması! Müdürü darp etti

Olay, saat 14.00 sıralarında İnönü Mahallesi'ndeki Şehit Adnan Saka Ortaokulu'nun bahçesinde meydana geldi. 

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Sivas'ta okul bahçesine park tartışması! Müdürü darp etti

İddiaya göre, E.G okul bahçesine aracını park etmek istedi. Bunu fark eden okul müdürü Feryat Çevik, E.G'yi uyardı. İkili arasında başlayan tartışma büyüdü, E.G. Çevik'e saldırdı. 

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Sivas'ta okul bahçesine park tartışması! Müdürü darp etti

Aldığı yumruk darbesi ile burnundan yaralanan Çevik, sağlık ekiplerince Sivas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çevik'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. 

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Sivas'ta okul bahçesine park tartışması! Müdürü darp etti

Şüpheli E.G. de gözaltına alındı. Sivas Numune Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen E.G. ifadesi için polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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