Sivas'ta köy halkını şaşırtan olay: Kaya çatladı arasında ağaç büyüdü
SİVAS'ta iki kaya arasından çıkan ağaç köy halkını şaşırttı.
Gürün ilçesine uzaklığı 37 kilometre olan Karadoruk köyü yakınlarında çatlayan kaya parçaları arasında büyüyen kuşburnu ağacı görenlerin dikkatini çekiyor.
Doğada kendiliğinden yetişen ve meyvesinin birçok hastalığa iyi geldiği düşünülen kuşburnu ağacının iki kaya parçası arasında büyümesi görenlerin şaşırmasına neden oluyor.
Karadoruk köyünde yaşayan Murat Büyükpınar, iki kaya arasında fark ettiği kuşburnu ağacını görünce çok şaşırdığını belirtti.
Etrafında başka ağaç yok: Öte yandan iki kayanın etrafında başka bir ağacın olmaması ise dikkat çekiyor.