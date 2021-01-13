Sivas'ta kocaları yurtdışına çalışmaya gitmesin diye fırın açtılar

Eltisiyle, eşleri yanlarında kalsın diye iş arayışına giren Gülümser Özdemir, "Ev kadınıydım. Sonrasında eltimle bu işi kurduk. Eşlerimiz çalışmak için yurt dışına gidiyordu. Çocuklarımız babalarını göremiyorlardı ve hep birlikte olalım istedik. Hepimiz bir arada olalım diye böyle bir işi imkanı oluşturduk" dedi.