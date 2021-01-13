Sivas'ta kocaları yurtdışına çalışmaya gitmesin diye fırın açtılar
SİVAS'ta eşleri Baki ve Asım Özdemir'in iş için uzak ülkelere gitmesini istemeyen iki elti ortak işe girdi.
Kentte Alibaba Mahallesi'nde yaşayan Gülümser Özdemir ile eltisi Aysel Özdemir, eşleri Baki ve Asım Özdemir'in yurtdışında çalışmalarını istemedikleri için 3 yıl önce bir işletme açma kararı aldı. Aralarında yapacakları işi belirlemek için plan yapan 2 elti, öncelikle pasta yapıp satmak istedi.
Daha sonra Seyrantepe Caddesi üzerinde boş bir fırın olduğunu fark ettiler. Daha önce ekmek yapma tecrübeleri olan 2 elti kullanılmayan fırını kiraladı. Fırında katmer, çörek, pide ve köy ekmeği gibi yöreye özgü ürünler üreten Gülümser ile eltisi Aysel Özdemir kısa sürede ilgi gördü.
Gülümser'in eşi Baki ile Aysel Özdemir'in eşi Asım da eşlerine fırında yardım ediyor. Kentte ilk kez bir fırında kadın çalıştığı gören vatandaşlar ise durumu memnuniyetle karşılıyor.
Eltisiyle, eşleri yanlarında kalsın diye iş arayışına giren Gülümser Özdemir, "Ev kadınıydım. Sonrasında eltimle bu işi kurduk. Eşlerimiz çalışmak için yurt dışına gidiyordu. Çocuklarımız babalarını göremiyorlardı ve hep birlikte olalım istedik. Hepimiz bir arada olalım diye böyle bir işi imkanı oluşturduk" dedi.