Sivas'ta eski eşi 10 yerinden bıçakladı! Esma'dan dikkat çeken paylaşım
SİVAS'ta 3 çocuk annesi 31 yaşındaki kadın bıçaklı saldırıya uğradı. Dehşeti gerçekleştiren kişi barışma teklifi reddedilen eski koca Levent Evrensel'di. Kadının 10 yerinden bıçaklandığı korkunç olay görüntülere yansıdı.
Olay, 5 Eylül günü saat 18.00 sıralarında Yenişehir Mahallesi Turgut Özal Caddesi'nde meydana geldi. Esma D. yolda, şiddet gördüğü için 8 ay önce boşandığı Levent Evrensel (36) ile karşılaştı.
Levent Evrensel elindeki bıçakla bir anda Esma D.'ye saldırdı. Evrensel, yere yatırdığı Esma D.'yi vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.
Olaya müdahale eden vatandaşlar, Esma D.'yi saldırganın elinden güçlükle kurtardı.
İhbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Esma D. gelen ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ölümden dönen Esma D. tedavisinin ardından taburcu edildi.