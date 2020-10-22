Sivas'ta Dipsiz Göl Şelalesi rengarenk görüntüsüyle büyülüyor
SİVAS'ta Dipsiz Göl Şelalesi sonbaharın gelmesiyle eşsiz bir güzelliğe bürünüyor. Şelalenin etrafındaki ağaçlar renk cümbüşü sunarken şırıl şırıl akan su sesi huzuru yaşatıyor.
Sonbahar mevsiminin gelmesiyle ağaçlar yapraklarını dökmeye, rengarenk tonlara bürünmeye başladı. Sivas’ın Doğanşar ilçesinde Dipsiz Göl Şelalesi'nin etrafındaki binlerce ağacın yaprakları da farklı renklerin çeşitli tonlarına büründü.
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Kent merkezine 82 kilometre uzaklıkta bulunan ve 30 metre yükseklikten dökülen şelale, il dışından gelen turistlerin ve bölge halkının da ilgisini çekiyor.
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Ağaçlar renk cümbüşü oluşturdu: Sonbahar mevsiminin gelmesiyle şelalenin etrafındaki ağaçlar da yeşil, sarı ve kırmızının farklı tonlarına boyandı.
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Dipsiz Göl Şelalesi doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının da dikkatini çekiyor.
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