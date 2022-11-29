Sivas'ta dev obruk korkuttu! Sesin geldiği yöne gitti: İçine düşmekten son anda kurtuldu!
SİVAS’ın Hafik ilçesinde oluşan 10 metre çapındaki obruk görenleri korkuttu, ilçe sakinlerinden Soğancıoğlu ise 15 metreyle obruğa düşmekten son anda kurtuldu.
Sivas’ın Hafik ilçesi Çay Mahallesinde bulunan tarlada geçtiğimiz günlerde oluşan obruk görenleri korkuttu. İlçe sakinlerinden Fatih Rüştü Soğancıoğlu, hayvanlarını otlattığı sırada yaklaşık 15 metre önünde büyük bir gürültüyle çökme meydana geldi.
15 metreyle içine düşmekten son anda kurtulan Soğancıoğlu, çökme ile beraber oluşan tozun dağılmasıyla sesin geldiği yöne gitti. Soğancıoğlu, gördüğü manzara karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadı.
Yaklaşık 10 metre çapında 20 metre derinliğinde bir obruğun oluştuğunu gören Soğancıoğlu, durumu hemen yetkililere haber verdi. Olay yerine gelen yetkililer obruk etrafına güvenlik önlemi alarak çalışma yaptı.
Yeraltı sularının çekilmesiyle oluştuğu tahmin edilen obruğun toprakla kapatılması için Hafik İlçe Özel İdaresi tarafından çalışma başlatıldı.