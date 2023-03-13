Sivas'ta depremden sonra oluştu! Tüm ilçe diken üstünde...

Sivas'ın Zara ilçesi Çanova köyünde deprem sonrası oluşan 15 metre çapındaki obruk köylüleri korkuttu.Canova Köyü Muhtarı Yahya Şahin yaptığı açıklamada, "Bu obruk tahminen depremden sonra oluştu. Hafik Çimenyenice merkezli bir deprem olmuştu, köyde de hepimiz hissettik. Tahminlerimize göre o depremin ardından bu obruk oluştu. Genişliği yaklaşık 10-15 metre vardır. Kızılırmak’a yakın olduğu için zeminden su çıkmış olabilir. Daha önceden küçük bir çöküntü olmuştu fakat ona obruk denilemez. Fakat buradaki bir felaket, tedbirimizi alacağız ama bu tedbirden de öte bir olay. Allah'tan gelen bir olay" dedi.