Sivas'ta bu koçun fiyatı 28 bin lira! Sebebi ise bakın ne

İlk etapta 500 koyun getirdim: Ali Hakan Bedirhanoğlu, koyunların dünyanın en iyi et ırkı koyunlar olduğunu belirterek, “Bu koyunları araştırdım. Dünyada en iyi üretilmiş et ırkı olduğu için bunları getirmeye karara verdim. Ukrayna ve Macaristan’a gittim. Macaristan’da karar kıldım. Macaristan’dan getirdim bunları. İlk etapta 500 koyun getirdim. bin 300 kapasite raporumuz var. Fiyatları koyununa göre değişiyor." dedi.