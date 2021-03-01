Sivas'ta bu halı servet değerinde! Atalarından kaldı 1.5 milyon lira istedi
SİVAS'ta bir aile, ipek halı ve kilimleri internetten satışa çıkardı. Atalarından kaldığını söyleyen aile, ipek halı için 1 buçuk milyon lira istedi. Dudak uçuklatan fiyatına rağmen halıya ilgi gösterenler oldu.
Sivas kent merkezinde yaşayan Gülhan ailesi atalarından kendilerine yadigar kalan ipek halı ve kilimlere gözü gibi bakıyorlar. Büyük bir özenle sakladıkları ve adeta sanat eseri olan tarihi ipek halı ve kilimler el dokuması ve kök boyalı olmalarıyla dikkat çekiyor.
Gülhan ailesi 90 ila 100 yıllık olduklarını söyledikleri ipek halı ve kilimleri dudak uçuklatan fiyatlara satışa çıkardı.
1 milyon lira olan da var...
İnternet üzerinden 1.5 milyon liraya satışa çıkarılan ipek halının yanı sıra Gülhan ailesi, el dokuma namazgahı 1 milyon, kilime ise bir milyon 250 bin lira fiyat biçti.
Eftal Gülhan, 1.5 milyon liraya satışa çıkardıkları ipek halının 90 yıllık olduğunu söyleyerek, "Halımız ipek dokumadır, dip boyalıdır. Eski tarihi dokumadır. Büyük annemizden kalma bir yadigardır. Kök boyalı, dip boyalı özellikle ellen dokunduğu için, bu güne kadar korunmuş vaziyette." dedi.