Sivas'ta Akköy konuşuluyor İstanbul'dan gidenler de oldu ama hiç vaka görülmedi

135 seçmen var: Akkoç Köyü Muhtarı Sakin Kapukaya, yabancıları köye sokmadıkları için köylerini virüsten koruduklarını belirterek, “5 mezramız var, en son seçimde seçmenimiz 135’di. Covid-19 dolayısıyla nüfusumuz biraz daha fazlalaştı. İnsanlar emekli olduklarından dolayı her yaz buraya geliyorlardı. Bu yıl biraz daha fazla yoğunluk oldu. Büyükşehirlerde Covid-19 olduğundan dolayı insanlar köye geldi. Bayramdan sonra Sivas’ımızda Covid-19 vakaları baya arttı. Dikkat ettiğimizden dolayı Rabbime şükürler olsun bizim köyümüzde öyle bir sıkıntıyla karşılaşmadık." dedi.