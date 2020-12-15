Sivas'ta Akköy konuşuluyor İstanbul'dan gidenler de oldu ama hiç vaka görülmedi
SİVAS'ta hiç koronavirüs vakası görülmeyen Akkoy köyü, başarısıyla takdir topladı. İstanbul'dan gidenlerin de olduğu köyde muhtar, vaka görülmemesiyle ilgili konuştu.
Sivas kent merkezine 45 kilometre uzaklıkta bulunan Akkoç köyünde ve 5 mezrasında bu güne kadar tek bir korona virüs vakası bile görülmedi. Akkoç köyünde yaşayan köy sakinleri, misafir kabul etmezken sosyal mesafeye ve temizlik kurallarına harfiyen dikkat etti.
En fazla artan illerden ama...: Vatandaşlar, köy yerinde bile maskesiz sokağa çıkmadı. Yaz aylarında nüfusu 2 milyonu bulan Sivas, vaka sayısı en fazla artan iller arasına girmesine rağmen Akkoç köyü sakinleri salgına karşı başarıları ile taktir topladı.
135 seçmen var: Akkoç Köyü Muhtarı Sakin Kapukaya, yabancıları köye sokmadıkları için köylerini virüsten koruduklarını belirterek, “5 mezramız var, en son seçimde seçmenimiz 135’di. Covid-19 dolayısıyla nüfusumuz biraz daha fazlalaştı. İnsanlar emekli olduklarından dolayı her yaz buraya geliyorlardı. Bu yıl biraz daha fazla yoğunluk oldu. Büyükşehirlerde Covid-19 olduğundan dolayı insanlar köye geldi. Bayramdan sonra Sivas’ımızda Covid-19 vakaları baya arttı. Dikkat ettiğimizden dolayı Rabbime şükürler olsun bizim köyümüzde öyle bir sıkıntıyla karşılaşmadık." dedi.
"Yabancıları köye koymadığımızdan bulaşmadı"
Muhtar, "Yaz aylarında nüfusumuz 100’ü buldu. Şuan yine mezralarımızla birlikte 40-50 kişi vardır. Nüfusun artmasının nedeni de insanların büyükşehirlerde evlerinden çıkamayıp köye gelmeleri. Virüs köyümüze kendimizi koruduğumuzdan ve yabancıları köye koymadığımızdan bulaşmadı. Merkeze gittiğimizde kurallara uyduk” şeklinde konuştu.