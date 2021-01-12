Sivas'ta 91 yılın Ocak ayı sıcaklık rekoru kırıldı: Bir de biz yaşayalım

Son 91 yılda ölçülen en yüksek sıcaklık: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kent verilerine göre, 1930 yılından bu yana en ocak ayının en yüksek ısısı görüldü. Meteoroloji verilerine göre, ocak ayları içinde son 91 yılda ölçülen en yüksek sıcaklık, 14,6 olarak kayıtlara geçti.