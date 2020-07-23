Sivas'ta 832 yıllık Ulu Cami'nin eğri minaresinin sırrını sensörler cözecek
Anadolu’da ilk inşa edilen camilerden biri olan, Sivas Ulu Cami görenleri şaşırtıyor. Eğri minaresinin sırrı minareye monte edilen sensörlerle ortaya çıkacak.
Sivas’ta Danişmentliler döneminde 2. Kılıçarslan’ın oğlu Kudbeddin Melih Şah tarafından 1197 yılında inşa ettirilen ve Anadolu’da ki ilk camilerden birisi olan Sivas Ulu Cami’nin minaresi 117 santimetrelik eğimiyle dikkat çekiyor.
Önümüzdeki aylarda restore edilmesi planlanan Sivas Ulu Cami’nin minaresindeki ivme, hareketlilik, rüzgar, ısı, nem ve titreşim takılan sensörlerle ortaya çıkarılacak. Minare, takılan sensörlerle 6 aylık süreçte takip edilecek, elde edilen veriler doğrultusunda restorasyona caminin eğri minaresinden başlanılacak.
Minarenin dayanıklılığının sırrı çift duvar olması
Sivas Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca, 117 santimetre eğimiyle yıllara meydan okuyan Eğri Minare’nin sağlamlığının çift (cidar) duvar olarak inşa edilmesi olduğunu söyledi.
Karaca, “Minaremiz, camimiz ve bir medeniyetin iz düşümü olan Ulu Cami'mizin minaresinden başlayalım istedik. Zira en önemli noktası minaresi. Minarenin yıllara sari olarak izlenmesi var. Bu izlenmeler birleştirilerek rapor halinde, son bir izlenme daha yapılarak minare hakkında restorasyon mu yapılacak, yeniden mi inşa edilecek bunlar üzerine karar vermek için bir çalışma başlatıldı.