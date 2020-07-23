Sivas'ta 832 yıllık Ulu Cami'nin eğri minaresinin sırrını sensörler cözecek

Karaca, “Minaremiz, camimiz ve bir medeniyetin iz düşümü olan Ulu Cami'mizin minaresinden başlayalım istedik. Zira en önemli noktası minaresi. Minarenin yıllara sari olarak izlenmesi var. Bu izlenmeler birleştirilerek rapor halinde, son bir izlenme daha yapılarak minare hakkında restorasyon mu yapılacak, yeniden mi inşa edilecek bunlar üzerine karar vermek için bir çalışma başlatıldı.