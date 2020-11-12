Sivas'ta 54 yıldır bu işi yapıyor! Bu meslek yok olmak üzere

Mesleği yok olmaya yüz tuttu: Soba İmalatçısı Kipritçi, işlerin kötü olduğunu ve çektiği krediyi ödeyemediği için erteleme istediğini dile getirerek, “Sivas çok soğuk. Onun için insanlar kaloriferi yaksa da yine sobanın tadını vermiyor. Biz akşam eve gidip kaloriferi açıp yanına gidiyorduk. Ama sobayı yaktığımızda her taraf ısınıyordu. Sanayide soba yapan arkadaşlarım var. Ben imalatı bıraktım, tamir yapıyorum. Birde sipariş olursa yapıyorum. Talep çok az. Eskide sabahları 12’ye kadar çalışırdık, şimdi saat 3 buçuk 4 dediğinde dükkanı kilitleyip gidiyoruz. Emaye sobaların fiyatları bin, bin 100 lira. Bizim yaptığımız sobalar köy sobası. Bunlarında fiyatları 50 lira ve 150 lira arasında. Doğal gaz ısıtmadığı için bazı arkadaşlar evlerine soba kuruyor. Virüsten dolayı işler kötü gitti. 25 bin lira kredi çektim. Bu borçlarımıza erteleme olursa çok iyi olur. Rica ediyorum buna bir çare bulsunlar” dedi.