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Sivas'ta 1 kuruş biriktirdi nedenini kimse anlayamadı! 5 kat kar etti gelinin üstüne atacak

SİVAS'ta Ahmet Çintay, ATM'nin verdiği 1 kuruşları bir yıl boyunca biriktirdi. 1 kuruşların hurda değerinin parasal değerinden yaklaşık beş kat fazla olması dikkat çekti.

Sivas kent merkezi Gökçebostan Mahallesi'nde yaşayan emekli devlet memuru Ahmet Çintay, 1 Ocak 2020 tarihinde ATM'nin verdiği 20 adet 1 kuruşla ilginç bir koleksiyon oluşturmaya başladı.

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Çintay, 2020 yılı boyunca ATM'de yaptığı işlemlerin ardından aldığı tüm 1 kuruşları biriktirdi.

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 Çintay, 1 yıllık süre sonunda 563 adet 1 kuruşla 1 kilo 260 gram ağırlığında bir koleksiyona sahip oldu.

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Oğlunun düğününü bekliyor: Şimdi ise biriktirdiği kuruşları oğlunun düğününde gerçekleştirmeyi planladığı yöresel düğün geleneğinde değerlendirecek.

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