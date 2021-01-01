Sivas'ta 1 kuruş biriktirdi nedenini kimse anlayamadı! 5 kat kar etti gelinin üstüne atacak
SİVAS'ta Ahmet Çintay, ATM'nin verdiği 1 kuruşları bir yıl boyunca biriktirdi. 1 kuruşların hurda değerinin parasal değerinden yaklaşık beş kat fazla olması dikkat çekti.
Sivas kent merkezi Gökçebostan Mahallesi'nde yaşayan emekli devlet memuru Ahmet Çintay, 1 Ocak 2020 tarihinde ATM'nin verdiği 20 adet 1 kuruşla ilginç bir koleksiyon oluşturmaya başladı.
16
Çintay, 2020 yılı boyunca ATM'de yaptığı işlemlerin ardından aldığı tüm 1 kuruşları biriktirdi.
26
Çintay, 1 yıllık süre sonunda 563 adet 1 kuruşla 1 kilo 260 gram ağırlığında bir koleksiyona sahip oldu.
36
Oğlunun düğününü bekliyor: Şimdi ise biriktirdiği kuruşları oğlunun düğününde gerçekleştirmeyi planladığı yöresel düğün geleneğinde değerlendirecek.
46