Sivasspor Başakşehir maçı golleri ve geniş özeti
Süper Lig'in 21'inci haftasında Demir Grup Sivasspor, sahasında konuk ettiği Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Kırmızı-beyazlılar, bu sonuçla 42 puanla liderliğini sürdürürken; Medipol Başakşehir ise 40 puana yükseldi.
19. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın sağdan kullandığı kornerde ceza alanında iyi yükselen Caner Osmanpaşa'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak direğin üstünden auta gitti.
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24. dakikada Uğur Çifçi'nin altıpas önüne gönderdiği topa hareketlenen Yatabare, müsait durumda istediği kafa vuruşunu yapamayınca meşin yuvarlağı auta gönderdi.
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30. dakikada ani gelişen Medipol Başakşehir atağında orta sahadan kaptığı topla hızla mesafe kat ederek ceza alanına giren Caiçara'nın sağ çaprazdan yerden vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.
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33. dakikada Elia'nın soldan ceza alanına ortasında Demba Ba'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta gitti.
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