Sivas'ın Altınkale'si açılışa gün sayıyor! Pamukkale'nin altın kardeşi deniyor
SİVAS'ta Pamukkale’ye benzerliği ve altın sarısı rengiyle dikkat çeken Altınkale projesiyle ilgili sevindiren haber geldi.
Sivas'ın Sıçak Çermik bölgesinde yapımına devam edilen Altınkale projesinde çalışmalarda sona gelindi. Pamukkale travertenlerine benzerliği ile dikkat çeken bölge de kaplıca suyunda yüksek miktarda bulunan kükürdün etkisiyle altın renginde traverten oluşumu sağlanıyor.
Altınkale ismi verilen projede, Pamukkale'ye benzer basamaklı havuzlar da bulunuyor.
Açılışı için gün sayılan projeyi yerinde inceleyen Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz yetkililerden bilgi aldı.
Marka olacak: İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, “Sivas’ın marka değerlerine yeni bir marka eklenmek için büyük bir gayretle özveriyle bir eser ortaya çıkarılmış. Bu eseri ortaya çıkaran, katkıda bulunan, Sivas’a kazandıran valimize ve belediye başkanımıza teşekkür ediyorum." dedi.