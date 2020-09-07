Sivas'ın Altınkale'si açılışa gün sayıyor! Pamukkale'nin altın kardeşi deniyor

Marka olacak: İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, “Sivas’ın marka değerlerine yeni bir marka eklenmek için büyük bir gayretle özveriyle bir eser ortaya çıkarılmış. Bu eseri ortaya çıkaran, katkıda bulunan, Sivas’a kazandıran valimize ve belediye başkanımıza teşekkür ediyorum." dedi.