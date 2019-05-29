Sivas Şarkışla'da herkesi şaşırtan AK Parti havuzu

Yapımı devam eden parkta gezen gençler zeminden bakıldığında parkı herhangi bir şeye benzetemezken, AK Parti amblemi şeklinde yapıldığına ise inanamadı. Gençler yaptıkları açıklamalarda, “Güzel bir park oldu. Burada vakit geçirip dinleniyoruz. Ancak herhangi bir şeye benzemiyor. AK Parti amblemine de benzemiyor” dediler.