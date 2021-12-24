Sivas İmranlı eksi 29,7 ile buz kesti! Nefes almak bile zor

Sivas'ta geçen hafta sonu başlayan ve aralıklarla etkili olan kar yağışı, yerini dondurucu soğuğa bıraktı. Kent merkezinde hava sıcaklığı, sabah saatlerinde sıfırın altında 14 derece olarak ölçüldü. 1355 kilometre ile Türkiye'nin en uzun nehri olan Kızılırmak'ın kent merkezi Eğriköprü Mahallesi bölümünde, yüzeyde buz tabakaları oluştu.