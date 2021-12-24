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Sivas İmranlı eksi 29,7 ile buz kesti! Nefes almak bile zor

Sivas İmranlı eksi 29,7 ile buz kesti! Nefes almak bile zor

SİVAS'ta dondurucu soğuk etkisini sürdürürken, İmranlı ilçesi, sıfırın altında 29,7 derece hava sıcaklığıyla Türkiye'nin en soğuk yeri oldu. Kızılırmak Nehri'nin kent merkezinden geçen bazı bölümlerinin yüzeyi ise buzla kaplandı.

Sivas İmranlı eksi 29,7 ile buz kesti! Nefes almak bile zor

Sivas'ta geçen hafta sonu başlayan ve aralıklarla etkili olan kar yağışı, yerini dondurucu soğuğa bıraktı. Kent merkezinde hava sıcaklığı, sabah saatlerinde sıfırın altında 14 derece olarak ölçüldü. 1355 kilometre ile Türkiye'nin en uzun nehri olan Kızılırmak'ın kent merkezi Eğriköprü Mahallesi bölümünde, yüzeyde buz tabakaları oluştu. 

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Sivas İmranlı eksi 29,7 ile buz kesti! Nefes almak bile zor

Soğuk hava nedeni ile sabah araçlarını çalıştırmak isteyenler de zorluk yaşadı. Kent genelinde ise kapalı durumdaki 24 yerleşim yeri yolunun yeniden ulaşıma açılması için de Özel İdare ekipleri, çalışmalarını sürdürüyor. 

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Sivas İmranlı eksi 29,7 ile buz kesti! Nefes almak bile zor

Meteoroloji verilerine göre, eksi 29,7 derece ile İmranlı, Türkiye'nin en soğuk yeri oldu. İlçe sınırları içinden doğan Kızılırmak'ın yüzeyi, tamamen buzla kaplanırken, bina camları ve ağaçlar da buz tuttu.

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Sivas İmranlı eksi 29,7 ile buz kesti! Nefes almak bile zor
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