Sivas Hafik'te evinin zemininden çıkan suya çözüm bulamayınca bakın ne yaptı!

İlçeye 31 kilometre uzaklıkta bulunan Kamış köyünün muhtarı Şemsettin Erdem, yaklaşık 10 yıl önce ailesi için ev inşaatına başladı. Erdem, o dönem inşaat aşamasındaki evinin temelinden su çıktığını görünce bunu betonla kapatmaya çalıştı. Evin duvarları örüldükten sonra su, duvarlardan ve zeminden sızmaya başladı.