Şişli, Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa... Trafik gürültüsü kalp hastalığı riskini artırıyor

"NE KADAR GÜÇLÜ EL SIKABİLİYORSA KALBİ O KADAR İYİ"

Araştırmada dikkat çeken diğer faktörleri hatırlatan Prof. Dr. Ali Metin Esen, “Kişilerin el sıkma özelliklerine de bakılmış. Bunun bir güç bilimi ile seviyeleri belirlenmiş. Seviyenin belli bir derecenin altında olmasının gelecekteki kalp damar hastalıklarıyla güçlü bir şekilde ilişkisi olduğu kalp krizi ve felç riskinin arttığı gösterilmiş. Yani bir insan orta yaş sonrası elini ne kadar güçlü sıkabiliyorsa kalp sağlığı açısından o kadar iyi durumda. Kişi el sıkmayı ne kadar yapamıyorsa gücü ne kadar azsa da kalp sağlığı açısından bir muayene olması gerekiyor. Tabi el sıkmanın kalp sağlığı ile böylesine bir ilişkisi kurulunca acaba burada el sıkmayla ilgili ‘Kardiyovasküler nedenlerden dolayı mı bir güç sorunu yaşanıyor’ sorusu akıllara geliyor" ifadelerini kullandı.