Şişli, Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa... Trafik gürültüsü kalp hastalığı riskini artırıyor
ŞİŞLİ, Eyüpsultan ve Gaziosmanpaşa... İstanbul'da trafiği en gürültülü yerleri, bu ilçelerde bulunuyor. Uzmanlar gürültü ile kalp rahatsızlığı arasındaki bağlantıya dikkat çekerek uyarıda bulundu.
Dünya Sağlık Örgütü’nün trafik gürültüsü ve kalp sağlığı ilişkisi hakkında yeni bir raporu olduğunu aktaran Kardiyolog Prof. Dr. Ali Metin Esen, "Dünya Sağlık Örgütü’nün epidemiyolojik çalışma sonuçlarını değerlendirdiği komisyon raporu, her türlü trafik gürültüsünün kalp hastalığı riski ile güçlü bir ilişkisi olduğunu ortaya koyuyor. Trafikte meydana gelen tüm gürültü kaynakları 50 desibelden itibaren her 10 desibelde bir kalp damar hastalığı riskini yüzde 8 ila 10 oranında artırıyor" dedi.
HAVALİMANI, KARAYOLU YA DA DEMİRYOLU YAKININDA OTURANLAR DİKKAT!
Araç trafiği başta olmak üzere demir ve hava kaynaklı tüm gürültü kaynaklarının risk oluşturduğunu belirten Bahçeşehir Üniversite Hastanesi Medical Park Göztepe Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ali Metin Esen, "Trafikte meydana gelen tüm gürültü kaynakları 50 desibelden itibaren her 10 desibelde bir kalp damar hastalığı riskini yüzde 8 ila 10 oranında artırıyor. Bu gürültünün özellikle kan basıncını yükselterek, ritim bozukluklarına sebep olarak, gece uyku düzenini bozarak, anksiyete ve kaygıyı artırarak bu sonuçları doğurduğu biliniyor. Örneğin bir havalimanı, demiryolu, karayolu yakınında oturan ve yoğun gürültüye maruz kalan kişilerde kalp damar hastalığı riski sonraki yıllarda artabilir" uyarısında bulundu.
"NE KADAR GÜÇLÜ EL SIKABİLİYORSA KALBİ O KADAR İYİ"
Araştırmada dikkat çeken diğer faktörleri hatırlatan Prof. Dr. Ali Metin Esen, “Kişilerin el sıkma özelliklerine de bakılmış. Bunun bir güç bilimi ile seviyeleri belirlenmiş. Seviyenin belli bir derecenin altında olmasının gelecekteki kalp damar hastalıklarıyla güçlü bir şekilde ilişkisi olduğu kalp krizi ve felç riskinin arttığı gösterilmiş. Yani bir insan orta yaş sonrası elini ne kadar güçlü sıkabiliyorsa kalp sağlığı açısından o kadar iyi durumda. Kişi el sıkmayı ne kadar yapamıyorsa gücü ne kadar azsa da kalp sağlığı açısından bir muayene olması gerekiyor. Tabi el sıkmanın kalp sağlığı ile böylesine bir ilişkisi kurulunca acaba burada el sıkmayla ilgili ‘Kardiyovasküler nedenlerden dolayı mı bir güç sorunu yaşanıyor’ sorusu akıllara geliyor" ifadelerini kullandı.
ÖFKE ANINDA RİSK 5 KAT DAHA FAZLA
Bu sonuçların yanı sıra öfkelenmenin önemli bir kalp krizi nedeni olduğunun altını çizen Prof. Dr. Esen şunları söyledi: