Siroza yakalanan Ufuk Özkan'dan haber var! Fotoğraf paylaştı, son sağlık durumunu açıkladı: Gerek kalmadı
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Kısa bir süre önce siroza yakalandığı ortaya çıkan Ufuk Özkan, son sağlık durumunu paylaştı. Ufuk Özkan "O zaman güzel haberi vereyim" diyerek sevenlerinin yüreğine adeta su serpti.
"Geniş Aile" dizisinde canlandırdığı "Cevahir" karakteriyle tanınan Ufuk Özkan, geçtiğimiz yıl karaciğer yağlanması nedeniyle 17 kilo zayıfladı.
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Ünlü oyuncunun normal kontrolleri sırasında ise ikinci derece siroz olduğu ortaya çıktı. Hemen tedavisine başlanan Özkan'ın karaciğer nakli olması gerektiği açıklandı.
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Tedavi süreci olumlu seyreden Özkan, son sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
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Hasta yatağından bir fotoğrafını paylaşan ünlü isim, güzel haberi duyurdu.
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