Şırnak'ta uzun yıllar sonra görüntülendi! Gören şaşırıyor çift kuyruğu var

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Biyoloji Bölümünden Dr. Kürşat Şahin, dünyanın birbirinden farklı coğrafyalarına yayılan birçok kertenkelenin en temel özelliklerden biri de yenilenme kabiliyetinin yüksek hızlı olduğunu söyledi. Dr. Şahin, bu durumun kertenkelelerin kuyruklarında çarpıcı düzeyde belirginleştiğini, kertenkelelerin kendilerini av olarak risk altında hissettiklerinde kuyruklarını bırakarak avcılarını şaşırtmayı hedefleyen bir strateji izlediğini ifade etti.