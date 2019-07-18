Şırnak şehidi son yolculuğa uğurlandı! Şehit annesinin feryadı yürek yaktı!
İhlas Haber Ajansı
ŞIRNAK 'ta 11 Temmuz'da arazi taraması yaparken teröristler tarafından tuzaklanan EYP'nin patlaması sonucu tedavi gördüğü hastanede şehit olan Soner Gökçü Adana'da son yolculuğuna uğurlandı.
Şırnak’ta bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye yerleştirilen el yapımı patlayıcının patlaması sonucu tedavi gördüğü hastanede şehit olan 24 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Soner Gökçü memleketi Adana'da son yolculuğuna uğurlandı.
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Şırnak Dallıca bölgesinde bir hafta önce bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye yerleştirilen EYP’nin patlaması sonucu ağır yaralanarak Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınan Piyade Uzman Çavuş Soner Gökçü dün şehit oldu.
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Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı memleketi Adana’ya getirilerek baba evinde helallik alındı.
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Şehidin cenazesinin silah arkadaşlarının omuzlarında Sabancı Merkez Camii’ne getirilmesi sırasında yakınları gözyaşı döktü.
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