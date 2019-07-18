Şırnak şehidi son yolculuğa uğurlandı! Şehit annesinin feryadı yürek yaktı!

Şırnak Dallıca bölgesinde bir hafta önce bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye yerleştirilen EYP’nin patlaması sonucu ağır yaralanarak Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınan Piyade Uzman Çavuş Soner Gökçü dün şehit oldu.