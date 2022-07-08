Şirinevler’de her bayram öncesi aynı görüntü! Fiyatını duyan kuyruğa girdi
İSTANBUL Şirinevler’de ucuz baklava satan tatlıcıda bu bayram öncesi manzara değişmedi. Sabahın erken saatlerinden itibaren baklava almak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.
Şirinevler’de piyasa fiyatının altında baklava satan dükkanda Kurban Bayramı öncesi görüntü değişmedi. Arefe günü sabahın ilk saatleriyle birlikte sıraya giren vatandaşlar baklava alabilmek için metrelerce uzayan kuyruklar oluşturdu.
Tatlıcıda cevizli baklavanın 45, fıstıklı baklavanın 63 liraya satıldığı öğrenildi. Vatandaşlar ucuz baklava alabilmek için uzun süre bekledi.
Sabah saatlerinde sıraya girdiğini ifade eden vatandaşlardan Mehmet Akın, “Hayat pahalılığında insanlar kaliteyi ucuza almak istiyor, bulabildikleri en ucuz ekonomisine en uygun yer burası olduğu için sanırım buradalar." dedi.