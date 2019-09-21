Sıra dışı yapıyı gören 'kale' sanıyor ne olduğunu öğrenen şaşırıyor!
SİVAS'ın Altınyayla ilçesine bağlı Deliilyas beldesinde inşa edilen kale görünümlü yapı, dikkat çekiyor. Almanya'da yaşayan gurbetçi Yalçın Doğan'ın yaptırdığı binayı kale sananlar, hayvancılık tesisi olarak inşa edildiğini öğrenince şaşkınlık yaşıyor.
Deliilyas beldesi Gazi Osman Paşa Mahallesi yakınlarında geçen yıl yapımına başlanan bina, projesiyle bir ilk oldu. Almanya'da yaşayan gurbetçi Yalçın Doğan tarafından yaptırılan binanın kaleyi andıran mimarisi dikkat çekti. İnşaat yükseldikçe bölgeden geçen meraklıları kendisine çeken yapının turistik bir tesis olduğu düşünülüyor.
Merak edip bölgeye gidenler ise kale mimarisi ile inşa edilen yapının entegre bir hayvancılık tesisi olacağını öğrenince şaşkınlık yaşıyor. Tamamlandığında yaklaşık 2 bin hayvanın barınacağı tesiste et ve süt üretimi yapılacak.
Ayrıca surları çevreleyen alanda inşa edilen bölümde ise alabalık üretimi gerçekleştirilecek. Tesis içerisinde herkese açık lokanta, kafe gibi sosyal donatılar da bulunacak. Yapımı devam eden tesisin inşaat çalışmalarının gelecek yıl içinde bitirilmesi hedefleniyor.
Tesis görevlisi Tacettin Akbulut, "Burası kale görüntüsünde hayvanlar için bir ahır. 2 bin kapasiteli bir çiftlik. Buranın yapımı geçen sene bahar ayında başladı. Gelecek seneye yapımı bitecek. Burada kesimhane, lokanta, süt sağım merkezi, üst tarafta oturma alanları olacak, 2 tane lojman, 2 tane ayrıca ev var.