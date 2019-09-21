Sıra dışı yapıyı gören 'kale' sanıyor ne olduğunu öğrenen şaşırıyor!

Tesis görevlisi Tacettin Akbulut, "Burası kale görüntüsünde hayvanlar için bir ahır. 2 bin kapasiteli bir çiftlik. Buranın yapımı geçen sene bahar ayında başladı. Gelecek seneye yapımı bitecek. Burada kesimhane, lokanta, süt sağım merkezi, üst tarafta oturma alanları olacak, 2 tane lojman, 2 tane ayrıca ev var.