Sıra dışı bir defile! Cezaevinde moda defilesi düzenlendi!
Brezilya Sao Paulo Moda Haftası'nda sıra dışı bir defile gerçekleştirildi. Tutuklu tasarımcılar, Adriano Marrey Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde kreasyonlarını sergiledi.
Brezilya Sao Paulo Moda Haftası'nda en ünlü tasarımcı ve modellerin gösterilerine alışkın olsa da çarşamba günü ülkede sıra dışı bir defile vardı. Ülkedeki çeşitli cezaevlerinden modaya meraklı tutuklu ve hükümlüler, Adriano Marrey Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde birkaç aydır üzerinde çalıştıkları kreasyonlarını sergilediler.
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Tasarımları taşıyan modeller, podyum yerine cezaevinin avlusunda geçit yaptı. Hükümlü tasarımcılar da duvar kenarında kıyafetlerini giyen modelleri izledi.
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Defilenin tutukluları tığ ile örgü faaliyetiyle rehabilite etme projesinin bir parçası olduğu açıklandı.
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Mahkumlar, cezaevindeki bu uygulamadan oldukça memnun olduklarını dile getirirken, yaptıklarının halk için de sergilenmesinden gurur duyduklarını söylediler.
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