Sıra dışı bir defile! Cezaevinde moda defilesi düzenlendi!

Brezilya Sao Paulo Moda Haftası'nda en ünlü tasarımcı ve modellerin gösterilerine alışkın olsa da çarşamba günü ülkede sıra dışı bir defile vardı. Ülkedeki çeşitli cezaevlerinden modaya meraklı tutuklu ve hükümlüler, Adriano Marrey Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde birkaç aydır üzerinde çalıştıkları kreasyonlarını sergilediler.