Sinovac Covid-19'a karşı ne kadar etkili? 2 doz aşı koruyor mu? BioNTech'in etkisi...
Türk Yoğun Bakım Derneği, Türkiye genelinde 60 farklı merkezden aldığı verilerle yoğun bakımda yatan 952 hastanın aşı durumlarını değerlendirdi. Çarpıcı sonuçların yer aldığı tabloda 2 doz Sinovac aşısı olanların oranı dikkat çekti.
Türk Yoğun Bakım Derneği, 11 Ağustos’ta Türkiye’de yoğun bakımda yatan 952 hastanın verilerini açıkladı. Veriler, aşı yaptırmanın ağır hastalık, hastaneye yatış ve ölümler konusunda ne kadar etkili olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.
Milyonlarca vatandaş, Alman aşısı BionTech aşısının Türkiye’ye geç gelmesinden dolayı Çin aşısını yaptırmıştı. Türk Yoğun Bakım Derneğinin verilerine göre yoğun bakımlarda yatan 952 hastanın yüzde 51.4’ü hiç aşı yaptırmadı. Bugüne kadar iki doz Sinovac aşısı yaptıranların oranı ise yüzde 39.4 olarak belirlendi.
Yoğun bakımdaki hastaların yüzde 39.4’ünün 2 doz Sinovac aşısı olmuş olması aşının virüse karşı etkinliği konusunda tedirginlik yaratırken Prof. Dr. Demirkıran, “Hangi aşıyı yaptırırsanız yaptırın, aşılar koruyor. Tabii ki, her ülkenin aşı programları revize edilebiliyor duruma göre.
İki doz Sinovac aşısıyla yeterince korunduk ama farklı varyantların ortaya çıkması ve aşılamadaki koruyuculuk süresinin yani immünitenin yavaş yavaş düşmesi nedeniyle yeni bir aşılanmaya gereksinimimiz oldu” şeklinde konuştu.