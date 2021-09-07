Sinovac Covid-19'a karşı ne kadar etkili? 2 doz aşı koruyor mu? BioNTech'in etkisi...

Türk Yoğun Bakım Derneği, 11 Ağustos’ta Türkiye’de yoğun bakımda yatan 952 hastanın verilerini açıkladı. Veriler, aşı yaptırmanın ağır hastalık, hastaneye yatış ve ölümler konusunda ne kadar etkili olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.