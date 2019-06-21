Sinop'ta üniversite öğrencisi 4 kız kabusu yaşadı
Demirören Haber Ajansı
SİNOP’ta deniz bisikleti ile açıldıkları Karadeniz'de mahsur kalan 4 üniversite öğrencisi, deniz polislerince kurtarıldı. Yaklaşık 45 dakikalık operasyonla kurtarılan dört kız, kıyıya getirildi.
SİNOP'ta, deniz bisikletiyle açıldıkları denizde rüzgar yüzünden sürüklenen üniversite öğrencisi 4 kız, deniz polislerince kurtarıldı.
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Üniversiteli 4 kız, kentteki plajdan deniz bisikletiyle açıldı.
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Kızların deniz bisikleti, bir süre sonra rüzgarın etkisiyle sürüklenmeye başladı.
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Kıyıdan fark edilen kızlar için deniz polisinden yardım istendi.
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