Sinop'ta üniversite öğrencisi 4 kız kabusu yaşadı

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Sinop'ta üniversite öğrencisi 4 kız kabusu yaşadı

SİNOP’ta deniz bisikleti ile açıldıkları Karadeniz'de mahsur kalan 4 üniversite öğrencisi, deniz polislerince kurtarıldı. Yaklaşık 45 dakikalık operasyonla kurtarılan dört kız, kıyıya getirildi.

Sinop'ta üniversite öğrencisi 4 kız kabusu yaşadı - Sayfa 1

SİNOP'ta, deniz bisikletiyle açıldıkları denizde rüzgar yüzünden sürüklenen üniversite öğrencisi 4 kız, deniz polislerince kurtarıldı.

19
Sinop'ta üniversite öğrencisi 4 kız kabusu yaşadı - Sayfa 2

Üniversiteli 4 kız, kentteki plajdan deniz bisikletiyle açıldı.

29
Sinop'ta üniversite öğrencisi 4 kız kabusu yaşadı - Sayfa 3

Kızların deniz bisikleti, bir süre sonra rüzgarın etkisiyle sürüklenmeye başladı.

39
Sinop'ta üniversite öğrencisi 4 kız kabusu yaşadı - Sayfa 4

Kıyıdan fark edilen kızlar için deniz polisinden yardım istendi.

49