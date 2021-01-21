Sinop'ta tarlaya gökten düştü ABD'den milyonluk teklif geldi: Kimseye kaptırma
SİNOP'ta yaşayan 64 yaşındaki Durmuş Yalçın'ın yanı başına düşen taşların fiyatı dudak uçuklattı.
Sinop’ta tarlasında gezerken yanına göktaşı düşen 64 yaşındaki Durmuş Yalçın taşları nasıl bulduğunu anlattı. Yalçın "Sanayinin yanında ufak bir arazim var. Bir gün akşama doğru gezmeye diye gittik. Akşam ormandan çıkıp ev tarafına geleceğimiz sırada bir patırdama oldu etrafımda" dedi.
Taşı ellediği zaman elinin yandığını söyleyen Yalçın "Bir şey yuvarlandı önüme doğru. Eğildim baktım siyah bir taş. Allah Allah bu nereden geldi diye elime alayım derken elimi yaktı. Baktım sıcak olduğunu anladım." diye konuştu.
Tarlayı terk eden Yalçın "Hatta bir tane daha arka tarafına doğru düşünce, ben gökten düştüğünü anladım. Biz hemen tarlayı terk ettik. Ertesi gün gittiğimde orayı ara burayı ara 10 parça taş buldum" ifadelerini kullandı.
Taşları bulduktan sonra birçok yere danıştığını anlatan Yalçın "Belki yine vardır çalılıkların içerisinde ama ben bu kadar buldum. Oraya sor buraya sor birkaç yere bunları danıştık. Resimlerini çektik çocuklar sosyal medyadan paylaştı" diye anlattı.