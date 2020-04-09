Sinop'ta sağlık çalışanları için yazılan çirkin yazıya Ordu’dan manidar yanıt
Koronavirüs nedeniyle zor geçen şu günlerde Sinop'taki bir sitede sağlık çalışanlarına gösterilen çirkin bir muamele gündeme gelmişti. Ordu'nun Ünye ilçesindeki bir siteden, Sinop'taki o sitenin yönetici ve sakinlerine manidar bir yanıt geldi.
Önceki gün Sinop'ta bir site yönetimi ve sakinleri, koronavirüs salgını ile mücadelenin en önemli halkası sağlık çalışanları hakkında rezil bir tavır takınarak herkesi şok etti. Söz konusu sitede apartman sakinleri ve yöneticinin, 2 sağlık çalışanına yönelik asansöre rezalet bir uyarı yazısı asmalarının ardından Ordu'daki bir siteden duygulandıran bir yanıt geldi.
Ordu’nun Ünye ilçesinde yaşayan Öğretmen Turan Küney, apartman yöneticisi olduğu binanın dış kapısına astığı yazıyla aynı apartmandaki sağlık çalışanlarının takdirini topladı.
Ünye’nin Atatürk Mahallesi Akdeniz Evleri Sitesi’nde on yıllık apartman yöneticiliği yapan Öğretmen Turan Küney, Sinop’ta yaşanılan olay sonrası aldığı site kararının ardından binanın dış kapısına astığı yazıyla gönülleri fethetti.
''Sizinle aynı sitede oturmaktan onur ve gurur duyuyoruz"
Site sakinlerinin aldığı kararla apartman girişine yazılan yazıda, ”Sizinle aynı sitede oturmaktan onur ve gurur duyuyoruz. Her zaman ve her yerde destek olmaya devam edeceğiz. Biz ve milletimiz için yaptıklarınızı asla unutmayacağız. İyi ki varsınız, iyi ki komşumuzsunuz” ifadeleri yer aldı.