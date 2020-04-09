Sinop'ta sağlık çalışanları için yazılan çirkin yazıya Ordu’dan manidar yanıt

Önceki gün Sinop'ta bir site yönetimi ve sakinleri, koronavirüs salgını ile mücadelenin en önemli halkası sağlık çalışanları hakkında rezil bir tavır takınarak herkesi şok etti. Söz konusu sitede apartman sakinleri ve yöneticinin, 2 sağlık çalışanına yönelik asansöre rezalet bir uyarı yazısı asmalarının ardından Ordu'daki bir siteden duygulandıran bir yanıt geldi.