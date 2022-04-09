Sinop'ta heyelan: Bir ev yıkılda derin yarıklar var
SİNOP Türkeli ilçesine bağlı Sarmaşık köyünde meydana gelen heyelan nedeniyle 1 ev yıkıldı, 5 ev de kullanılamaz hale geldi.
İlçeye bağlı Sarmaşık köyü Çolakoğlu Mahallesi'nde heyelan meydana geldi.
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Mahalle sakinlerinin beyanına göre, bir süredir arazilerde derin yarıklar oluştuğu belirtilirken, meydana gelen heyelan nedeniyle 1 ev yıkıldı, 5 ev de hasar gördü.
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Bölgede yolların bazı kısımlarında da çökme yaşandı.
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Köy Muhtarı Dursun Demiral yaptığı açıklamada, “Çolakoğlu Mahallesi'nin hemen hemen yarısında heyelan hadisesi yaşandı. 1 ev yıkıldı, 5 ev de hasar almış durumda.
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