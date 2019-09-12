Sinop'ta Gülşah Karaduman'ın öldüğü silahlı kavgayla ilgili 4 kişi daha tutuklandı

Kavgada, tüfekten çıkan saçmaların hedefi olup, ağır yaralanan Gülşah Karaduman, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralılardan, sağlık durumu kritik olan Barışcan Ö.'nün yoğun bakımda tedavisi sürerken, kavga sırasında seken kurşun ve saçmalar ile hafif yaralanan F.C.Ş., Z.S.Ş., T.S., F.A. ise tedavilerinin ardından taburcu edildi. Gülşah Karaduman, Sinop'un Dibekli köyüne bağlı Kaz Mahallesi'nde toprağa verildi.